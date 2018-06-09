Москвичей предупредили о перекрытии улиц 10 июня

10 июня две улицы в Москве будут перекрыты из-за проведения массового мероприятия. Об этом со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ограничения коснутся улицы Маши Порываевой и участка проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. Движение будет перекрыто с 11 до 16 часов.

Ранее стало известно, что в период с 10 по 13 июня несколько улиц в центре Москвы закроют для проезда в связи с празднованием Дня России. Ограничения закончатся в 6:00 13 июня. В этот же период в связи с праздником зона платных парковок в столице станет бесплатной.