Фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Твери

На Театральной площади в Твери 14 июня начнется Фестиваль искусств Юрия Башмета. В его рамках выступит сам маэстро и государственный симфонический оркестр «Новая Россия».

Программа фестиваля называется «Гала». Для зрителей прозвучат лучшие произведения Петра Чайковского. В качестве дирижера и солиста — Юрий Башмет. Кроме того, в концерте будут принимать участие лауреат международных конкурсов Николай Саченко (скрипка) и солистка театра «Новая опера» Жиля Исмаилова.

Как уточняют «Тверские вдомости», симфонический оркестр «Новая Россия» был создан в 1990 году. Башмет дирижирует им с 2002 года. Как говорят эксперты, под его руководством оркестр приобрел неповторимую манеру исполнения. С тех пор оркестр дал уже более 750 концертов в России и за рубежом.

Фестиваль искусств Юрия Башмета продолжает серию выступлений именитых артистов на открытых площадках в Твери. В мае в городе состоялся концерт московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.