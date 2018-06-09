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Сквер с советскими скульптурами появится в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле в ближайшее время может появиться тематический сквер со скульптурами 1950-х годов. Их реставрация проводится на территории музея ИЗО. Там есть фигуры пионеров, статуя горняка, маленького Володи Ульянова, а также бюсты В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Скульптуры привозят с территории ВГОКа, а также из детских оздоровительных лагерей. Ведутся переговоры о доставке фигур из других населенных пунктов Среднего Урала. Например, в Нижний Тагил может попасть бюст Юрия Алексеевича Гагарина. Место расположения будущего сквера выберут на совещании градостроительного и художественного советов.

«Создание такого памятного места станет для нас инструментом гражданского, исторического и эстетического воспитания юных горожан, куда любая бабушка сможет привести своих внуков и рассказать им о своей истории, истории нашего города, истории нашей страны», — цитирует TagilCity.ru заместителя директора музея изобразительных искусств Елена Ильина. 

Напомним, в конце мая возле музея ИЗО началось создание сквера. Стоимость работ, которые должны завершиться к 2020 году, составляет 6 млн рублей. План озеленения был разработан сотрудниками музея при участии мэра города Сергея Носова.

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