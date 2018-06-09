Коллектив театра Маяковского скорбит в связи с кончиной Игоря Охлупина

Коллектив Московского академического театра имени Маяковского скорбит в связи с кончиной народного артиста РСФСР Игоря Охлупина. Об этом сообщил художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис.

«Игорь Леонидович Охлупин. Светлая память!» — написал худрук на своей странице в Facebook.

Одна из старейших актрис тетра, народная артистка РСФСР Галина Анисимова отметила, что Охлупин «был потрясающим артистом на сцене и человеком в жизни». Настоящим большим русским актером назвал Охлупина народный артист России Игорь Костолевский.

«Это большое горе для нашего театра и всего театрального искусства», — приводит ТАСС слова Костолевского.

Режиссер Андрей Кончаловский, в «Сибириаде» которого Охлупин исполнил роль Филиппа Соломина, отметил самобытный талант актера и заявил, что работать с ним было большим удовольствием.

Игорь Охлупин скончался в больнице после непродолжительной болезни на 80-м году жизни.