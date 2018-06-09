Северная Осетия — Алания ищет инвесторов

Одна из крупнейших электростанций в России — Зарамагская ГЭС-1 — будет запущена в эксплуатацию 1 января 2019 года. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров на рабочей встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Строительство станции мощностью 342 МВт на реке Ардон — крупнейший инвестиционный проект на территории региона. Начало ее работы позволит создать 500 новых рабочих мест, налоговые поступления в бюджет составят около 1 млрд рублей в год.

Реализация проекта началась еще в 70-х годах прошлого столетия, но тогда работы были выполнены всего на 5%. В прошлом году «РусГидро» инвестировала в этот объект 6,4 млрд рублей, а в текущем — эта сумма вырастет до 13,6 млрд.

На встрече председатель правительства поинтересовался, какие механизмы используют власти Северной Осетии — Алании для увеличения числа рабочих мест в регионе. По оценке главы республики, сейчас удается сохранить стабильность на рынке труда. Уровень безработицы на 1 января 2018 года составил 2,6%. Это на 0,2 процентного пункта ниже соответствующего показателя предшествующего периода.

— Надо открывать новые предприятия, создавать рабочие места. Поэтому мы 2018 год объявили годом привлечения инвестиций в республику, — сказал Вячеслав Битаров. — Мы определили до 2030 года стратегию, по которой будем развиваться. Согласно этой стратегии, чтобы работа не была просто на бумаге, мы составляем программы развития республики, где все вопросы учитываются, в частности создание новых предприятий.

Разработка проекта стратегии социально-экономического развития Северной Осетии — Алании до 2030 года была завершена в конце мая. В инвестиционный портфель вошли проекты общей стоимостью более 23 млрд рублей. По словам главы региона, сейчас интерес к республике проявляют известные бренды. В качестве примера Вячеслав Битаров упомянул сеть магазинов «Метро Кэш энд Керри», которая обеспечила более 200 новых рабочих мест, а также «Леруа Мерлен».

— Очень важно эту работу продолжить, имея в виду и реализацию стратегии, о которой вы сказали, и создание новых предприятий, рабочих мест, где могли бы трудиться жители республики. Примеры, которые вы привели, свидетельствуют о том, что эта задача решается, но впереди очень много работы, — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель правительства задал главе республики вопрос о развитии сельского хозяйства региона. Почвенно-климатические условия позволяют развивать в Северной Осетии — Алании садоводство. Вячеслав Битаров сообщил, что за полтора года было высажено более 1 тыс. га садов, а общая их площадь уже составляет около 2 тыс. га.

Также руководитель Северной Осетии — Алании сообщил об активном строительстве фруктохранилищ. Их общая вместимость к 2020 году достигнет уровня 80 тыс. т. Это позволит круглый год обеспечивать республику собственными фруктами. По данным минсельхоза региона, сейчас местные предприятия выращивают яблоки, груши, ягоды, черешню, сливы, абрикосы и др.