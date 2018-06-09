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Следователи проверяют УК после травмы ребенка во дворе в Сургуте

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Восьмилетняя девочка получила перелом в результате падения с детской игровой конструкции в Сургуте. Следователи начали проверку в офисе управляющей компании.

По данным следствия, девочка упала с мостика между двумя конструкциями. С травмой головы и переломом руки пострадавшую доставили в больницу. Родители обратились в правоохранительные органы, чтобы добиться наказания для коммунальщиков. В ходе проверки выяснилось, что с одной стороны мостик не имел опор, которые предусмотрены техникой безопасности.

В управляющей компании заявили, что ограждение изначально присутствовало на детской площадке, однако кто-то его спилил. Следователи же рассматривают версию о том, что коммунальщики не установили достаточный контроль за состоянием детской площадки. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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