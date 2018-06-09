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В руководстве красноярской «Юнармии» нашли самозванца

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Красноярские журналисты уличили одного из руководителей краевого отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в сокрытии уголовного прошлого.

Как сообщает 9 июня РЕН ТВ, речь идет о Сергее Григорьеве. По данным телеканала, он утверждал, что является участником боевых действий в горячих точках, а также кавалером ордена Мужества и обладателем крапового берета.

Между тем журналисты издания «Градъ» обратили внимание на тот факт, что количество звезд на погонах Григорьева постоянно менялось, что и натолкнуло их на подозрения. В результате расследования корреспондентам удалось выяснить, что мужчина не только не служил в спецвойсках, но и обладает судимостью вместо наград. В 2009 году Лесосибирский городской суд признал его виновным по статье «Покушение на хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, группой лиц по предварительному сговору» и приговорил к трем годам лишения свободы. При этом на момент совершения преступления Григорьев был оперуполномоченным лесосибирского межрайонного отдела регионального управления ФСКН.

РЕН ТВ отмечает, что в региональном отделении «Юнармии» уже знают о разоблачении. По данным «Московского комсомольца», в настоящее время самозванец находится на больничном.

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