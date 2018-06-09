Более 27 млн потратит Ульяновская область на строительство ФАПов

Более 27 млн рублей будет выделено из федерального и областного бюджетов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и офисов врачей общей практики в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

На данный момент уже началось строительство двух зданий в селах Средний Сантимир Новомалыклинского района и Татарский Сайман Николаевского района. Третье здание в Ульяновском районе планируют начать строить после того, как в июне будет проведен аукцион на поиск подрядчика, сообщает 1ul.ru.

На строительство ФАПов и кабинетов из бюджета области выделено 25,3 млн рублей, из федерального бюджета — 2,2 млн рублей. В этом году разрабатывается проектно-сметная документация на строительство еще 19 ФАПов. Их должны построить до 2020 года.

Пока что в регионе открыты 488 ФАПов, 13 из которых были введены в эксплуатацию в 2017 году.