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Волжский крестный ход проходит в Тверской области

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В Тверской области XX Волжский крестный ход проходит по территории Жарковского района. 10 июня его участники посетят Нелидовский и Бельский районы. Шествие началось у истока Волги и охватит 24 муниципалитета региона.

В этом году крестный ход посвящен 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев. Об этом сообщают Тверские ведомости. Святыни — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев. По традиции Волжский крестный ход завершится в Калязине.

Портал iz.ru сообщал, что 2 июня на Урале начался пеший крестный ход в ознаменование 100-летия убийства царской семьи. Паломники преодолеют расстояние в 700 км от Тобольска в Тюменской области через Алапаевск до Екатеринбурга. 14 июля они должны оказаться в последнем пункте маршрута.

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