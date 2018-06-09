Зона отдыха «Терлецкая дубрава» откроется для посетителей в ближайшее время

Работы по комплексному благоустройству и озеленению зоны отдыха «Терлецкая дубрава» в Москве находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В зоне отдыха площадь 10,9 га оборудовали пункты охраны и проката спортинвентаря, обустроили спортивный павильон с раздевалками, построили детские и спортивные площадки, в том числе футбольное поле и площадки для воркаута. Также посетители смогут сыграть в теннис, волейбол и баскетбол в специально оборудованной зоне, передает РИАМО.

На дорожках на набережной появятся деревянные настилы, а на прогулочных дорожках — гравийное покрытие. Бирюков добавил, что в парке со стороны Свободного проспекта появилась деревянная пергола для отдыха. Также в парке высадили цветники, засеяли территорию разнотравьем, обустроили больше 50 кормушек для птиц и белок. До конца июня 2018 года завершится цветочное оформление, рабочие заменят урны и лавочки на новые: их дизайн выбирали сами жители.

Накануне в Москве завершились работы по благоустройству территории, прилегающей к станции метро «Тушинская».