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Четыре человека госпитализированы после драки на свадьбе в Брянской области

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Массовая драка с большим количеством пострадавших произошла в Брянске. Четыре человека находятся в реанимации с травмами головы и переломами.

Инцидент произошел в Климовском районе. По словам очевидцев, в драке были использованы столы, стулья, посуда и серебряные вилки. В ходе конфликта платье невесты оказалось запачкано кровью, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Четыре человека были госпитализированы с травмами черепа, порезанными руками и переломами ног. Еще девять человек обратились за помощью к врачам, но уже отпущены на амбулаторное лечение.

Информация о конфликте в полицию не поступала. Точная причина драки так и осталась неизвестной.

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