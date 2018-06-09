МАМТ объявил конкурс на сочинение театрального звонка

Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в честь своего 100-летнего юбилея объявил конкурс на сочинение театрального звонка. Победившая мелодия будет приветствовать зрителей в сезоне-2018/19.

Стать участником конкурса может любой человек, прислав театру мелодию в любом популярном формате. Работы будут приниматься с 22 июня по 15 июля, длительность звонка не должна превышать 6 секунд. Победитель будет объявлен в сентябре. В состав жюри войдут художественные руководители театра.

Театр был основан в 1918 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Он располагается в историческом здании на Большой Дмитровке и после реконструкции 2003–2006 годов является одним из самых современных в Европе.