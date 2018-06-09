Прямой эфир

МАМТ объявил конкурс на сочинение театрального звонка

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в честь своего 100-летнего юбилея объявил конкурс на сочинение театрального звонка. Победившая мелодия будет приветствовать зрителей в сезоне-2018/19.

Стать участником конкурса может любой человек, прислав театру мелодию в любом популярном формате. Работы будут приниматься с 22 июня по 15 июля, длительность звонка не должна превышать 6 секунд. Победитель будет объявлен в сентябре. В состав жюри войдут художественные руководители театра.

Театр был основан в 1918 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Он располагается в историческом здании на Большой Дмитровке и после реконструкции 2003–2006 годов является одним из самых современных в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Страстолюбцы и сластотерпцы
Самые любопытные театральные премьеры мая
Барочный круг
Почему молодежь слушает музыку трехвековой давности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017