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Дом семьи Мичурина взяли под государственную охрану

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Здание 1930-х годов XX века, построенное для наследников семьи селекционера Ивана Мичурина, взяли под государственную охрану в Мичуринске. Об этом сообщает управление по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области.

Специалисты ведомства провели проверку и установили, что дом имеет историческую и архитектурную ценность. Сотрудники приняли решение включить здание в список выявленных объектов культурного наследия, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Из сообщения регионального управления по госохране объектов культурного наследия следует, что дом является редким образцом сохранившихся в Мичуринске зданий, построенных во второй половине XX века, выполненных в классическом стиле.

Целостность здания была проверена после обращения местных жителей. Жильцы исторического дома сделали несколько пристроек без соответствующего на то разрешения, не согласовав это с остальными собственниками. Во время самовольных работ были повреждены элементы декора.

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