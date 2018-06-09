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Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Как сообщили в центре погоды «Фобос», за 8 июня этот показатель составил 15 мм.

9 июня в столицу придет антициклон, который принесет ясную погоду, вероятность дождя сократится до минимума, но температура по-прежнему будет ниже нормы. Воздух прогреется до 14–16 градусов тепла, по области — до +17. Будет дуть слабый северо-западный ветер, атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., сообщается на сайте «Фобос».

Днем ранее на сайте Гидрометцентра России появилась двуязычная карта погоды для 11 городов, в которых пройдет чемпионат мира по футболу.

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