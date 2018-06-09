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Кончаловский отреагировал на новость о смерти актера Игоря Охлупина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал порталу iz.ru новость о смерти актера Игоря Охлупина, исполнившего роль Филиппа Соломина в фильме «Сибириада».

9 июня стало известно, что народный артист РСФСР, ведущий актер Театра имени Маяковского скончался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Актер умер после непродолжительной болезни в больнице на 80-м году жизни. Дата и время прощания пока не сообщаются.

«Очень талантливый самобытный странный крупный артист. Очень не предсказуемый, но логичный, — это больше качества таланта. Он был вообще какой-то смурной и всегда неподражаемо. На мой взгляд, он прижимал неподражаемые решения. В этом смысле это большой артист и для меня было большое удовольствие работать с ним. Я не должен был от него много добиваться. Просто ему надо было поставить задачу и не мешать», — сказал Кончаловский. 

Как отметил режиссер, при не очень высоком росте Охлупин имел очень выразительную внешность массивного человека. 

«Последнее время я не следил за его жизнью, но у меня он сыграл изумительно. Глубоко, на мой взгляд. Он производил впечатления массивного человека. У него такое серьезное тяжелое лицо производило впечатление большого. Хотя он был не очень высоко роста. Еще в глаза боялся смотреть. Как правило, всё смотрел в пол. Абсолютно обожал я его», — сказал Кончаловский. 

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