Девушка разбилась насмерть при падении с моста в Новгородской области

Следователи проводят проверку по факту смерти 27-летней жительнице Боровичей в Новгородской области. Она разбилась при падении с моста.

По данным правоохранительные органов, в ночное время девушка возвращалась домой с подругой. На мосту она забралась по металлической конструкции, чтобы сделать фотографии. В результате девушка упала с высоты 7 м и погибла, сообщает Новгород.ру.

Предварительно сообщается, что погибшая могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая.

Как сообщал портал iz.ru, в Татарстане ребенок погиб при падении в воду с разобранного моста. Пятилетний мальчик слишком близко подошел к краю плиты, упал в воду и захлебнулся.