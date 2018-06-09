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Девушка разбилась насмерть при падении с моста в Новгородской области

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Следователи проводят проверку по факту смерти 27-летней жительнице Боровичей в Новгородской области. Она разбилась при падении с моста.

По данным правоохранительные органов, в ночное время девушка возвращалась домой с подругой. На мосту она забралась по металлической конструкции, чтобы сделать фотографии. В результате девушка упала с высоты 7 м и погибла, сообщает Новгород.ру.

Предварительно сообщается, что погибшая могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Следователи выясняют все обстоятельства несчастного случая.

Как сообщал портал iz.ru, в Татарстане ребенок погиб при падении в воду с разобранного моста. Пятилетний мальчик слишком близко подошел к краю плиты, упал в воду и захлебнулся.

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