Живого пони выкинули на помойку в Башкирии

В башкирском Стерлитамаке на свалке в районе Белорецкого тракта найден привязанный к дереву пони. Об этом рассказала в социальных сетях местная жительница, которая обнаружила животное на помойке.

На фото, которые прикреплены к сообщению, пони выглядит худым и неухоженным. В комментариях к посту утверждается, что на самом деле у животного есть хозяева. Якобы они держат лошадей и коров на садовом участке недалеко от свалки.

По словам местных жителей, садоводы сами превратили территорию в свалку, и животных стало негде выгуливать, сообщает ИА «Башинформ».

В конце апреля портал iz.ru сообщал о том, что на берегу реки в Ливерпуле было найдено существо с клыками и черными шипами. Неизвестное чудовище может оказаться тюленем или дельфином, но это станет известно лишь по результатам экспертизы.