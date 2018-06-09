СКР возбудил дело после обстрела пассажирской маршрутки в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела вооруженными силами Украины маршрутного автобуса в поселке Голубовское самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как сообщается в субботу, 9 июня, на сайте ведомства, расследование ведется по части 1 статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). Нападение, по данным СКР, было совершено 7 июня. Ранения получили шесть гражданских — четверо мужчин и две женщины.

«Этим событиям предшествовало заявление генеральной прокуратуры Украины, позиция которой сводится исключительно к принятию мер по защите интересов военнослужащих от якобы незаконного преследования правоохранительными органами Российской Федерации. В этом прослеживается принципиальное отличие в методах нашей работы. Для Следственного комитета России в приоритете защита прав и свобод мирных граждан, которые не по своей воле оказались вовлеченными в вооруженный конфликт на юго-востоке Украины», — отметили в Следственном комитете.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как большая часть населения региона отказалась признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате государственного переворота. Стороны неоднократно договаривались о перемирии, однако соглашения регулярно нарушаются.

30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.