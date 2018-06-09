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Неуравновешенная женщина облила краской памятник Есенину в Москве

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Фото: РИА Новости/Александр Красавин
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Психически нездоровая женщина покрасила памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Заявление поступило от заведующего кладбищем, он попросил принять меры к неизвестной женщине, которая осквернила памятник Есенину (покрасила краской). Женщина, по предварительным данным, является психически больной», — рассказал собеседник «РИА Новостей»

По его словам, нарушительницу порядка госпитализировали. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

В Москве 14 мая состоялось торжественное открытие памятника другому поэту Серебряного века — Марине Цветаевой. Работу скульптора Зураба Церетели установили во дворе школы № 1619 в районе Строгино, которая с 1996 года носит имя поэтессы.

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