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Скончался актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Народный артист РСФСР, ведущий актер Театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Как передает «РИА Новости», актер умер после непродолжительной болезни в больнице на 80-м году жизни. Дата и время прощания пока не сообщаются.

Охлупин играл на сцене Театра имени Маяковского с момента окончания Высшего театрального училища имени Щукина в 1960 году. Он исполнил несколько десятков ролей, в том числе и роль Митча в легендарном спектакле «Трамвай «Желание».

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