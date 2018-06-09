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Ребенка насмерть придавило шкафом в Ростове-на-Дону

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Следователи начали проверку по факту гибели пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону. Мальчик погиб при падении шкафа.

По данным следствия, шкаф упал на мальчика в квартире. 32-летняя мама увидела, что ребенка придавило секцией платяного шкафа. Женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть малыша, сообщает RostovGazeta.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее iz.ru сообщал о несчастном случае в Подмосковье. Годовалый ребенок погиб из-за упавшего на него телевизора. Мальчик опрокинул на себя технику, когда бабушка отлучилась.

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