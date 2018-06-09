Половодье продолжается на севере Коми

Паводок продолжается в северных районах Коми. Однако большая вода населенным пунктам не угрожает. Об этом заявили представители республиканского комитета ГО и ЧС.

Формирование весеннего половодья завершилось в южных районах Коми, на реках Летке, Лузе и Сысоле. Там вода вошла в русло. На реках Вычкгодского и Мезенского бассейнов наблюдаются спады интенсивностью 3–12 см в сутки.

А вот на участке Усадор–Адзьва на реке Усе продолжаются подвижки льда и местами ледостав. У поселка Приуральский Троицко-Печорского района идет подъем уровня воды, сообщает ИА «Комиинформ».

Портал iz.ru 5 июня сообщал о том, что сумма ущерба, нанесенного весенним паводком Якутску, составила 18 млн рублей. Ущерб от паводка в Якутии оценили почти в 1 млрд рублей.