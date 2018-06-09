Прямой эфир

Напавший с ножом на ребенка в Москве пожаловался на провалы в памяти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, напавший с ножом на 11-летнюю девочку в подъезде одного из жилых домов на западе Москвы, сообщил полицейским о провалах в памяти.

Как пишет «Московский комсомолец», 42-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин был задержан стражами порядка в ночь на субботу, 9 июня, в автобусе на трассе М7. Он направлялся в Нижний Новгород, где проживал ранее. При себе у него нашли нож, которым он и нанес ранение ребенку.

Косячкин рассказал, что работал в Москве наборщиком автозапчастей и проживал в общежитии в Очаково. В день преступления, 8 июня, он, по собственному признанию, гулял, а потом потерял память. Причину нападения на девочку он так и не смог назвать.

Издание при этом отмечает, что внешность задержанного напоминает изображение преступника, который находится с 2014 года в розыске за убийство студентки Марии Гликиной в Нижнем Новгороде. Также он подозревается в причастности к еще двум нападениям в Москве.

Нападение на 11-летнюю школьницу было совершено 8 июня в подъезде жилого дома в 4-м Очаковском переулке. Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как злоумышленник проследовал за своей жертвой. Нападавшего спугнули соседи, которые вышли из квартир на шум.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавшая находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать рассказала о травмах раненной ножом 11-летней дочери
Жительница Тюмени угрожала мужу ножом из-за слишком дорогой капусты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017