Напавший с ножом на ребенка в Москве пожаловался на провалы в памяти

Мужчина, напавший с ножом на 11-летнюю девочку в подъезде одного из жилых домов на западе Москвы, сообщил полицейским о провалах в памяти.

Как пишет «Московский комсомолец», 42-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин был задержан стражами порядка в ночь на субботу, 9 июня, в автобусе на трассе М7. Он направлялся в Нижний Новгород, где проживал ранее. При себе у него нашли нож, которым он и нанес ранение ребенку.

Косячкин рассказал, что работал в Москве наборщиком автозапчастей и проживал в общежитии в Очаково. В день преступления, 8 июня, он, по собственному признанию, гулял, а потом потерял память. Причину нападения на девочку он так и не смог назвать.

Издание при этом отмечает, что внешность задержанного напоминает изображение преступника, который находится с 2014 года в розыске за убийство студентки Марии Гликиной в Нижнем Новгороде. Также он подозревается в причастности к еще двум нападениям в Москве.

Нападение на 11-летнюю школьницу было совершено 8 июня в подъезде жилого дома в 4-м Очаковском переулке. Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как злоумышленник проследовал за своей жертвой. Нападавшего спугнули соседи, которые вышли из квартир на шум.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавшая находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.