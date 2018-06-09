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Пострадавшие от паводка на Алтае передают свои компенсации другим

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Некоторые пострадавшие в результате паводка на Алтае передали свои компенсации в пользу других. Об этом рассказал врио министра труда и социальной защиты региона Михаил Дайбов.

«Люди так и говорили — спасибо, нам помощь не нужна, отдайте ее тем, кто больше пострадал», — цитирует чиновника ресурс altapress.ru.

Сейчас завершены выплаты пострадавшим от первой волны паводка. Материальную помощь должны получить более 18 тыс. человек, жители 23 сельских районов Алтайского края.

Кроме того, готовятся списки тех, кто не смог оперативно доказать, что является пострадавшим: например, они не были прописаны в своих домах, не смогли предоставить документы на имущество. Таких пострадавших — около 3 тыс. человек. Списки позже будут направлены врио губернатора и в правительство края.

Напомним, Алтайскому краю было выделено из федерального бюджета 390 млн рублей на компенсацию пострадавшим от первой волны паводка. Суммы выплат составляют от 10 до 100 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба.

Портал iz.ru 5 июня сообщал о том, что река Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке. До нее осталось 28 см.

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