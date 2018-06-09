Захарченко поставил общую задачу для ДНР и ЛНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко назвал общую задачу для ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«Уверен, что общая задача и ЛНР, и ДНР — занять ту территорию, которую мы считаем своей. Как только мы этого добьемся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, или это будет объединение, или присоединение. И на каких условиях это всё будет организовано», — приводит RT слова Захарченко.

Он отметил, что обе самопровозглашенные республики всегда готовы помочь друг другу, у обеих общие проблемы и общая политика.

Киев начал военную операцию в Донбассе весной 2014 года. Тогда же в регионе на волне протестов против новой киевской власти были образованы ДНР и ЛНР . По последним данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тыс. человек.

В июле 2017 года Захарченко объявил о создании нового государства — Малороссии. Предполагалось, что оно станет приемником Украины со столицей в Донецке. Власти ЛНР, однако, заявили, что не участвовали в заседании, на котором обсуждалось создание Малороссии, а представитель ДНР Денис Пушилин позднее уточнил, что это лишь идея, которая должна обсуждаться на референдуме.