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Семьи американских дипломатов покинут Никарагуа из-за протестов

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Фото: REUTERS/Oswaldo Rivas
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Власти США распорядились вывезти из Никарагуа членов семей американских дипломатов из-за продолжающихся в стране антиправительственных манифестаций. То же самое Госдепартамент рекомендовал сделать техперсоналу диппредставительства, но на добровольной основе.

Кроме того, дипведомство рекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в Никарагуа «в связи с преступлениями, гражданскими протестами и ограниченным доступом к медобслуживанию». В Госдепе указали, что, по распоряжению властей Никарагуа, для разгона демонстрантов применяется слезоточивый и перечный газ, пишет ТАСС.

Протесты в Никарагуа начались 18 апреля на фоне предложенной правительством страны реформы, которая предполагает увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее.

Общее число погибших в ходе протестов точно не установлено, оно оценивается в несколько десятков. Ранее 12 мая сообщалось о гибели еще трех человек в результате столкновений между полицией и участниками протестов.

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