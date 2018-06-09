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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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До 15 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в субботу, 9 июня, сообщает Гидрометцентр.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь», – прогнозируют синоптики. Днем температура воздуха в столице не поднимется выше 15 градусов тепла, ночью – 4-6 градусов. Атмосферное давление в столице составит 747 мм ртутного столба, ветер северный со скоростью 6-11 м/с.

В Московской области днем столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов, ночью температура опустится до 1-6 градусов тепла. Также высока вероятность дождя.

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