Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 июня

До 15 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в субботу, 9 июня, сообщает Гидрометцентр.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь», – прогнозируют синоптики. Днем температура воздуха в столице не поднимется выше 15 градусов тепла, ночью – 4-6 градусов. Атмосферное давление в столице составит 747 мм ртутного столба, ветер северный со скоростью 6-11 м/с.

В Московской области днем столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов, ночью температура опустится до 1-6 градусов тепла. Также высока вероятность дождя.