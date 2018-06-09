Прямой эфир

«Голден Стэйт» в шестой раз стал чемпионом НБА

0
Фото: REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Кливленд Кавальерс» в четвертом матче финала плей-офф и стал победителем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 

Встреча завершилась со счетом 108:85. Самым результативным игроком стал Стефен Карри, набравший 37 очков. Трипл-дабл оформил Кевин Дюрант — 20 очков, 12 подборов, 10 передач.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграли серию — 4-0 и стали чемпионами в шестой раз. «Уорриорз» и «Кавальерс» в четвертый раз подряд представляли свои конференции в финале. 

В предыдущие три сезона дважды чемпионом стал «Голден Стэйт» (2015, 2017), один раз — «Кливленд» (2016).

«Вашингтон Кэпиталз» ранее обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии (4:3) плей-офф Национальной хоккейной лиги и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Нападающий сборной России Александр Овечкин впервые завоевал «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Химки» вышли в финал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ
Германия с минимальной разницей обыграла Саудовскую Аравию перед ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017