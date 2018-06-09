«Голден Стэйт» в шестой раз стал чемпионом НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Кливленд Кавальерс» в четвертом матче финала плей-офф и стал победителем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 108:85. Самым результативным игроком стал Стефен Карри, набравший 37 очков. Трипл-дабл оформил Кевин Дюрант — 20 очков, 12 подборов, 10 передач.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграли серию — 4-0 и стали чемпионами в шестой раз. «Уорриорз» и «Кавальерс» в четвертый раз подряд представляли свои конференции в финале.

В предыдущие три сезона дважды чемпионом стал «Голден Стэйт» (2015, 2017), один раз — «Кливленд» (2016).

«Вашингтон Кэпиталз» ранее обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии (4:3) плей-офф Национальной хоккейной лиги и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Нападающий сборной России Александр Овечкин впервые завоевал «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

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