Москвичам рассказали о загруженности дорог во время ЧМ

Предстоящий чемпионат мира по футболу не окажет значительного влияния на ситуацию на московских дорогах, заявил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

«Ожидаем рост затруднений в дни проведения матчей и в связи с принятыми мерами безопасности. Некоторые затруднения будет наблюдаться, но не будут носить критического характера», — приводит слова Евсина агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичные власти заявили о полной готовности транспортного комплекса города к увеличению пассажиропотока во время чемпионата мира.

Футбольный турнир стартует в России 14 июня. В первом матче ЧМ-2018 россияне сыграют со сборной Саудовской Аравии. Игра пройдет на столичном стадионе «Лужники».