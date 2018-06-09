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Москвичам рассказали о загруженности дорог во время ЧМ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Предстоящий чемпионат мира по футболу не окажет значительного влияния на ситуацию на московских дорогах, заявил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

«Ожидаем рост затруднений в дни проведения матчей и в связи с принятыми мерами безопасности. Некоторые затруднения будет наблюдаться, но не будут носить критического характера», — приводит слова Евсина агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичные власти заявили о полной готовности транспортного комплекса города к увеличению пассажиропотока во время чемпионата мира.

Футбольный турнир стартует в России 14 июня. В первом матче ЧМ-2018 россияне сыграют со сборной Саудовской Аравии. Игра пройдет на столичном стадионе «Лужники».

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