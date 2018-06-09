Выходца из Чечни приговорили к 20 годам за убийство бизнесмена Лапина

Парижский суд присяжных приговорил выходца из Чечни Руслана Берсанова к 20 годам лишения свободы за убийство российского бизнесмена Михаила Лапина в марте 2011 года во Франции.

В 2011 году бывший гендиректор компании «Саратовстройстекло» Лапин и его спутница Елена Православнова прилетели во Францию для покупки недвижимости на Лазурном Берегу. В аэропорту Парижа их встретили Берсанов и водитель Язид Арсалиев. Они отвезли пару в город Вильпент, где убили предпринимателя выстрелом в голову. Православнова получила ранения.

Как сообщила адвокат потерпевшей стороны Ирина Сидорова в комментарии «РИА Новости», Берсанов получил 20 лет за «умышленное убийство и покушение на убийство, совершенные в преступном сговоре».

Арсалиеву был вынесен оправдательный приговор. Третий фигурант дела Бадрудин Каимов приговорен к шести месяцам условного срока за укрывание краденых средств, добавила адвокат.