Владимир Меньшов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ляха

Режиссер фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России Игоря Ляха.

Режиссер назвал смерть артиста ранней и преждевременной. Также Меньшов отметил, что не знает, с чем связана смерть актера, но ему очень жаль такого «молодого человека по нынешним временам», цитирует RT.

Также режиссер поделился подробностями съемок картины и заявил, что изначально роль Леньки должен был играть другой актер. Однако он не явился на съемочную площадку в назначенное время и туда был срочно вызван Игорь Лях. Меньшов считает, что в конечном итоге это только улучшило картину.

Заслуженный артист России умер в возрасте 55 лет. О его кончине сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. Игорь Лях в 1983 году окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина и спустя год сыграл в комедии Меньшова «Любовь и голуби».