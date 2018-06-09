В США запустили самый мощный суперкомпьютер

Соединенные Штаты опередили Китай, создав суперкомпьютер производительностью 200 петафлопс.

Как сообщает издаваемый Массачусетским технологическим институтом журнал MIT Technology Review, специалисты Национальной исследовательской лаборатории в штате Теннесси запустили суперкомпьютер Summit, производительность которого может достигать «200 петафлопс или 200 млн млрд (квадриллионов) операций в секунду».

Ученые отмечают, что машина производит вычисления на 60% раз быстрее, чем предыдущий самый мощный в мире суперкомпьютер — китайский Sunway TaihuLight», пиковая производительность которого составляет 93 петафлопса.

Уточняется, что машина и сопутствующее оборудование занимают помещение размером в два теннисных корта, а весит она больше, чем авиалайнер.

Ранее российские ученые совместно с зарубежными коллегами из Великобритании и Германии разработали революционную технологию для работы суперкомпьютеров.