Трамп уведомил конгресс об участии войск США в операциях по всему миру

Президент США Дональд Трамп в рамках закона о военных полномочиях от 1973 года направил в конгресс ежегодное уведомление об участии американских военных в контртеррористических операциях по всему миру и в миротворческих усилиях.

Согласно письму, Соединенные Штаты продолжают предпринимать контртеррористические усилия по всему миру при поддержке партнеров. С 2011 года они проводят боевые операции в Афганистане, с 2014 года — в Ираке и Сирии. В целях поддержки американские военные дислоцированы в Ливане и Иордании, сообщает ТАСС.

В письме Трамп подчеркнул, что готов принять дополнительные меры для защиты граждан и интересов США в ответ на террористические угрозы. Также он отметил, что масштабы и продолжительность операций на данный момент предугадать невозможно.