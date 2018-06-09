Ученые нашли способ предсказания даты рождения ребенка по анализу крови

Международная группа ученых нашла новый способ прогнозирования родов, который основан на анализе крови.

Исследователи смогли определить примерную дату родов по фрагментам рибонуклеиновых кислот (РНК) матери, которые были выделены из ее крови и связаны с развитием ребенка, пишет «РИА Новости».

Для проверки гипотезы ученые провели два эксперимента. К участию в первом они привлекли 31 беременную женщину. Образцы крови 21 участницы они использовали для создания статистической модели, на основе которой оценили период родов у оставшихся 10 матерей.

Им удалось добиться точности в 45%. При этом способ с использованием УЗИ в аналогичной ситуации дает точность 48%.

Второй опыт исследователи посвятили недоношенным детям. Им удалось выделить семь фрагментов РНК, которые предположительно свидетельствовали о ранней рождаемости. В результате у шести из восьми женщин удалось предсказать преждевременные роды.

Эксперты отмечают, что если этот тест поступит в клиники, то он значительно удешевит прогнозирование родов.