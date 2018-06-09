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Ученые нашли способ предсказания даты рождения ребенка по анализу крови

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Международная группа ученых нашла новый способ прогнозирования родов, который основан на анализе крови.

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Исследователи смогли определить примерную дату родов по фрагментам рибонуклеиновых кислот (РНК) матери, которые были выделены из ее крови и связаны с развитием ребенка, пишет «РИА Новости».

Для проверки гипотезы ученые провели два эксперимента. К участию в первом они привлекли 31 беременную женщину. Образцы крови 21 участницы они использовали для создания статистической модели, на основе которой оценили период родов у оставшихся 10 матерей.

Им удалось добиться точности в 45%. При этом способ с использованием УЗИ в аналогичной ситуации дает точность 48%.

Второй опыт исследователи посвятили недоношенным детям. Им удалось выделить семь фрагментов РНК, которые предположительно свидетельствовали о ранней рождаемости. В результате у шести из восьми женщин удалось предсказать преждевременные роды.

Эксперты отмечают, что если этот тест поступит в клиники, то он значительно удешевит прогнозирование родов.

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