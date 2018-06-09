Прямой эфир

Телеканал HBO заказал пилотную серию приквела «Игры престолов»

0
Фото: Global Look Press/David Bro
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский телеканал HBO заказал пилотную серию приквела культового сериала «Игра престолов».

«Игра престолов» от Москвы до Перми
РЕН ТВ проведет фестиваль по мотивам популярного сериала

Над сюжетом приквела работают сценарист Джейн Голдман и автор книги «Песнь льда и пламени», по которой был снят сериал, Джордж Мартин. Как пишет Reuters, если пилотная серия окажется успешной, телеканал готов заказать сериал полностью.

Время выхода пилотной серии на данный момент неизвестно, однако представители телеканала заявили, что это произойдет приблизительно через год после завершения сериала «Игра престолов», финальный сезон которого выйдет в 2019 году.

Новая история расскажет о том, что происходило за тысячи лет до событий в «Игре престолов». Также в ней будут раскрыты истории воюющих в Вестеросе кланов и причины погружения золотого века героев в темные времена.

В мае в сети появилось короткое видео с мужчиной, очень похожим на актера Питера Динклейджа, сыгравшего в сериале. За несколько дней его посмотрели 2,5 млн раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер из «Игры престолов» стал сильнейшим человеком в мире
Звезда «Игры престолов» рассказала о своих доходах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017