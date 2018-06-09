Телеканал HBO заказал пилотную серию приквела «Игры престолов»

Американский телеканал HBO заказал пилотную серию приквела культового сериала «Игра престолов».

Над сюжетом приквела работают сценарист Джейн Голдман и автор книги «Песнь льда и пламени», по которой был снят сериал, Джордж Мартин. Как пишет Reuters, если пилотная серия окажется успешной, телеканал готов заказать сериал полностью.

Время выхода пилотной серии на данный момент неизвестно, однако представители телеканала заявили, что это произойдет приблизительно через год после завершения сериала «Игра престолов», финальный сезон которого выйдет в 2019 году.

Новая история расскажет о том, что происходило за тысячи лет до событий в «Игре престолов». Также в ней будут раскрыты истории воюющих в Вестеросе кланов и причины погружения золотого века героев в темные времена.

В мае в сети появилось короткое видео с мужчиной, очень похожим на актера Питера Динклейджа, сыгравшего в сериале. За несколько дней его посмотрели 2,5 млн раз.