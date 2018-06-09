Пентагон сообщил о гибели американского военного в Сомали

Пентагон подтвердил гибель одного американского военного и ранение еще четырех в результате нападения группы боевиков в Сомали.

По данным CNN, боевики использовали огнестрельное оружие и минометы. Военнослужащие занимались тренировками сомалийских сил. Трое военных США и один раненый из числа партнеров были эвакуированы для получения дополнительного лечения.

Отмечается, что задача миссии состояла в том, чтобы очистить от боевиков территории деревень, создать постоянный боевой контроль и передать эти населенные пункты под управление правительства Сомали. Операция проходила в 350 км от Могадишо.

Американский контингент в Сомали включает около 500 военных. Они занимаются подготовкой местных формирований и проводят операции против террористической группировки «Аш-Шабаб».

Как минимум 11 человек погибли ранее при взрыве на рынке в сомалийском городе Ванлавейн.