В МВД опровергли уничтожение архивных карточек репрессированных в СССР

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов опроверг данные об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР граждан.

На заседании президентской межведомственной группы в Йошкар-Оле он отметил, что карточки репрессированных являются документами строгой отчетности, а потому подлежат вечному хранению, сообщает сайт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Также замминистра отметил, что в случае отсутствия карточки какого-либо заключенного данный вопрос необходимо рассматривать отдельно. Ранее в российских СМИ появилась информация, что карточки якобы уничтожают по секретному приказу 2014 года.