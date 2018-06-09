Прямой эфир

В МВД опровергли уничтожение архивных карточек репрессированных в СССР

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов опроверг данные об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР граждан.

На заседании президентской межведомственной группы в Йошкар-Оле он отметил, что карточки репрессированных являются документами строгой отчетности, а потому подлежат вечному хранению, сообщает сайт Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Также замминистра отметил, что в случае отсутствия карточки какого-либо заключенного данный вопрос необходимо рассматривать отдельно. Ранее в российских СМИ появилась информация, что карточки якобы уничтожают по секретному приказу 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД призвали нанять специалистов по работе с инвалидами
МВД пресекло мошенничество с билетами на ЧМ-2018 по футболу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017