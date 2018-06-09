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Арабские страны просят рассмотреть в ООН резолюцию по защите палестинцев

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Мирослав Лайчак получил просьбу от Арабских стран провести экстренную специальную сессию по Палестине для рассмотрения резолюции, которую США заблокировали в конце мая в Совете Безопасности. Об этом сообщает постоянный палестинский наблюдатель при всемирной организации Рияд Мансур.

Дипломат заявил, что председателю ГА ООН были вручен письма от членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, в которых содержались просьбы о возобновлении экстренной специальной сессии, сообщает ТАСС.

Также Мансур отметил, что н рассмотрение на предстоящей встрече будет вынесен проект резолюции, который по содержанию повторяет положения текста, ранее заблокированного в Совбезе ООН Соединенными Штатами. Однако новый документ адаптирован для Генассамблеи.

С 14 мая в секторе Газа проходят волнения на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города.

Число жертв среди палестинцев, принимающих участие в массовых беспорядках на границе Израиля и сектора Газа, достигло 114 человек. Всего с 30 марта в результате столкновений были ранены или получили отравление газом более 13 тыс. арабов, более 300 из них находятся в тяжелом состоянии. 

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