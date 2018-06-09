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В ОБСЕ обеспокоены действиями ФБР в отношении журналистки

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Фото: Global Look Press/Nick Wagner
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Изъятие личных данных сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) у журналистки The New York Times Али Уоткинс в рамках дела о незаконной передаче прессе секретных данных вызвало обеспокоенность у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил властям США соответствующее письмо.

По его словам, действия ФБР подрывают принцип защиты журналистских источников, который крайне важен для сбора информации. Кроме того, это может оказать негативное воздействие на работу Уоткинс и других журналистов, специализирующихся на расследовании, пишет ТАСС.

Также в письме Дезир отметил, что защита источников информации входит в право на свободу выражения мнения и узаконена в соответствующей статье в Международном пакте о гражданских и политических правах.

8 июня стало известно, что ФБР во время расследования утечки секретной информации в прессу с санкции суда получило доступ к переписке журналистки The New York Times Али Уоткинс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми нарушил закон, рассекретив записи об общении с ним. Прошлым летом экс-директор ФБР признал, что является одним из источников утечек информации в СМИ.

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