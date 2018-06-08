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Экс-министр финансов уйдет в отставку вместе со своей командой

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Фото: РИА Новости
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Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что вместе с ним ведомство покинет вся его команда.

По его словам, минфин вместе с ним покинут заместители Юрий Буца и Сергей Марченко. Они уже подали заявления об отставке. Также вместе с Данилюком ведомство покинут Яна Бугримова и другие советники, сообщает «РИА Новости».

Верховная рада Украины 7 июня отправила в отставку главу минфина страны. Увольнение Данилюка инициировал глава правительства Владимир Гройсман.

Верховная рада Украины также 7 июня приняла закон об антикоррупционном суде, внесенный президентом Петром Порошенко. 

Создание антикоррупционного суда — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для очередного транша Украине. Деньги нужны для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.

Представитель МВФ Джерри Райс в ходе регулярного брифинга для журналистов заявил, что организация выразила обеспокоенность из-за отставки Данилюка. 

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