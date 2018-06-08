Предвыборный штаб Сергея Собянина возглавит Константин Ремчуков

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков возглавит избирательный штаб кандидата в мэры столицы и действующего градоначальника Сергея Собянина.

На своей странице в Twiter Ремчуков написал, что получил предложение стать главой штаба и принял его. Также он отметил, что ради сохранения нейтральности Общественной палаты Москвы собирается покинуть пост председателя.

На своем персональном сайте Сергей Собянин ранее написал, что предложил Ремчукову пост главы избирательного штаба и отметил, что он порядочный и опытный человек, сделавший много хорошего для жителей столицы на посту председателя ОП.

8 июня стало известно, что Собянин представил в Мосгоризибирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность градоначальника. Проведение выборов мэра столицы назначено на 9 сентября, в единый день голосования.