ВВС США прекратили полеты бомбардировщиков В-1B из-за неполадок

Руководство ВВС США прекратило полеты стратегических бомбардировщиков В-1B Lancer из-за выявленных проблем с катапультируемым креслом. Об этом сообщил представитель американских военных сил майор Уильям Рассел.

По его словам, выполнение полетов на указанных самолетах приостановлено с 7 июня.

«В ходе расследования по безопасности после экстренной посадки самолета B-1B в Мидленд, штат Техас, была обнаружена проблема с одним из компонентов кресла катапультирования, это сделало необходимым приостановку [полетов]», — цитирует майора «РИА Новости».

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1B обладает крыльями с изменяемой стреловидностью. Воздушное судно предназначено для поражения противника с помощью ядерного и обычного оружия.

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