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Студентка Игоря Ляха сыграет в спектакле «Любовь и голуби»

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Актриса Екатерина Волкова, исполнившая роль Веры Ворониной в телесериале «Воронины», рассказала, что актер Игорь Лях, исполнивший роль Лени в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби», начал преподавать актерское мастерство именно с ее курса.

Волкова отметила в беседе с «5 каналом», что ни она, ни ее сокурсники сначала не поверили в известие о его смерти.

«Мы сначала подумали, что это какая-то злая шутка. Мы были первым его курсом, он с нами делал пробы пера. Он был прекрасен», — сказала она журналистам.

По словам актрисы, она исполнит роль в спектакле «Любовь и голуби», который и стал основой для картины.

Заслуженный артист России Игорь Лях умер в возрасте 55 лет. О его кончине сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

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