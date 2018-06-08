Студентка Игоря Ляха сыграет в спектакле «Любовь и голуби»

Актриса Екатерина Волкова, исполнившая роль Веры Ворониной в телесериале «Воронины», рассказала, что актер Игорь Лях, исполнивший роль Лени в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби», начал преподавать актерское мастерство именно с ее курса.

Волкова отметила в беседе с «5 каналом», что ни она, ни ее сокурсники сначала не поверили в известие о его смерти.

«Мы сначала подумали, что это какая-то злая шутка. Мы были первым его курсом, он с нами делал пробы пера. Он был прекрасен», — сказала она журналистам.

По словам актрисы, она исполнит роль в спектакле «Любовь и голуби», который и стал основой для картины.

Заслуженный артист России Игорь Лях умер в возрасте 55 лет. О его кончине сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.