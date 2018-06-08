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Новгородцам снова разрешили гулять в лесу

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Министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии отменило введенный ранее запрет на нахождение граждан на территории лесов.

Запрет был отменен 6 июня из-за снижения пожарной опасности и улучшении пожарной обстановки в лесах региона. Запрет был введен с 1 июня в лесничествах на территории 16 районов, включая Старорусский, Холмский и Новгородский, сообщает Новгород.ру.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области, в общей сложности с начала 2018 года было зарегистрировано 11 лесных пожаров общей площадью 4,46 га.

6 июня из-за природного пожара более 170 детей и 46 взрослых были эвакуированы из летнего лагеря под Саратовом. Свыше половины несовершеннолетних разместили в школе города Энгельса, остальных забрали родители.

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