Двое туристов из России погибли в турецкой Анталье

Двое российских туристов погибли в турецкой провинции Анталья. О смерти отдыхающих сообщили местные СМИ.

Как пишет газета Haberturk, 30-летний россиянин утонул при купании в море в районе Конаклы курорта Аланья. Спасатели вытащили туриста из воды и вызвали «скорую», однако врачам не удалось его спасти. Тело гражданина РФ перевезли в Институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья.

Кроме того, 50-летний россиянин Сергей Володин погиб на курорте Кемер. По данным издания Cukurova Expres, мужчина получил травму головы при падении. Он скончался в больнице Антальи. Его тело отправлено на судмедэкспертизу в Стамбул.

Ранее в МВД Грузии сообщили, что при сплаве по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии погибли четыре туриста с Украины.