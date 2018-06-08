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Международный финансовый конгресс завершил работу в Петербурге

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Фото: пресс-служба Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурга
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XXVII Международный финансовый конгресс завершил работу в Санкт-Петербурге. Тема мероприятия — «Финансовая система: устойчивость для роста», говорится в пресс-релизе Росконгресса, поступившем в распоряжение портала iz.ru.

Обсудить вклад финансовой системы в экономическое развитие страны и меры, которые возможно принять в этой области, собралось более 1,2 тыс. участников и журналистов из России и 41 страны. Это представители центробанков, властей, зарубежных регуляторов и международных организаций, а также признанные международные и российские эксперты.

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Деловая программа конгресса включала более 30 мероприятий в различных форматах — пленарные сессии, конференции, панельные сессии, круглые столы, дискуссионные панели.

Ключевым мероприятием первого дня, 7 июня, стала пленарная сессия «Как регулирование влияет на устойчивость финансовой системы и экономический рост», где выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она охарактеризовала текущее положение дел на финансовом рынке России как стабильное и выразила уверенность в долгосрочной устойчивости финансового рынка и его разных сегментов.

«В целом мы вполне уверены в долгосрочной устойчивости финансового рынка, его разных сегментов, как и в том, что наше регулирование и надзор смогут снижать риски возможного разрастания проблем, если они будут появляться в отдельных финансовых организациях или секторах рынка», — сказала она.

По словам Набиуллиной, основными направлениями развития финансового рынка на следующие три года станут развитие конкуренции и финансовой доступности, а также укрепление атмосферы доверия на финансовом рынке и защита прав потребителей.

В связи с этим банковские ассоциации и саморегулируемые организации подписали меморандум о взаимодействии в противостоянии недобросовестным практикам продаж в банковских офисах финансовых продуктов. Документ должен стать действенным механизмом в борьбе с таким явлением, как мисселинг, когда из-за недостаточного информирования в офисе банка инвестиционные ожидания граждан от финансового продукта или услуги не соответствуют тому, что они получают в действительности.

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