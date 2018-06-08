Глава Минтруда Топилин рассказал о возможности людей жить до 200 лет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин высказал предположение, что организм человека располагает ресурсами, чтобы жить до 150–200 лет. Свое мнение министр озвучил на торжественном вечере в Кремлевском дворце, посвященном Дню социального работника.

Поздравляя коллег с праздником, он отметил, что в медицине происходят открытия, благодаря которым уже нынешнее поколение людей может застать существенное увеличение продолжительности человеческой жизни.

«Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет, пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть», — передает слова Топилина «Федеральное агентство новостей».

Топилин поздравил работников социальной сферы с праздником и отметил, что большие изменения ожидают Россию в ближайшем будущем.

В конце мая министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила «Известиям», что Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины, если нарастит темп развития в этом направлении.

В майском указе Владимир Путин поставил задачу к 2030-му увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 80 лет. По словам Скворцовой, «выполнить такую задачу реально, но только с помощью комплекса мер».