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Бельгия и Германия избраны в СБ ООН до 2020 года

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Бельгия и Германия избраны членами Совета Безопасности ООН на период с 2019 по 2020 год в ходе тайного голосования на Генассамблее. Об этом информирует сайт Всемирной организации.

Помимо этих государств, к непостоянному составу СБ ООН присоединятся Индонезия, Доминиканская Республика и ЮАР. В начале 2019 года они сменят Боливию, Нидерланды, Эфиопию, Швецию и Казахстан. В постоянном составе Совбеза числятся Россия, США, Великобритания, Китай и Франция.

В среду, 6 июня, Совет Безопасности ООН принял специальное заявление, в котором осудил случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе. Кроме того, члены Всемирной организации призвали к выполнению Минских соглашений. В МИД РФ отметили, что это было «важным международным сигналом» для Киева.

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