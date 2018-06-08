Трамп заявил, что Россия нужна за столом переговоров G7

Россию необходимо вернуть в формат «большой восьмерки», заявил президент США Дональд Трамп.

«Они (G7. – Ред.) выгнали Россию, они могут позволить ей вернуться назад, потому что нам нужна Россия за столом переговоров», — цитирует Трампа Reuters.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 8 июня заявил, что лидеры G7 намерены поддерживать отношения с Россией. Политик отверг утверждения об отсутствии контактов с Москвой.

Саммит G7 пройдет 8–9 июня в Квебеке.