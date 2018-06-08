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Благотворительная акция «Красная гвоздика» началась в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В столичных парках стартовала четвертая ежегодная благотворительная акция «Красная гвоздика». В обмен на пожертвования волонтеры вручают участникам акции памятные значки в виде цветка как символа памяти и благодарности защитникам Отечества.

Собранные средства направляют на оказание адресной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых участвовала Россия. В частности, будут куплены дорогостоящие лекарства и медицинское оборудование, сообщает телеканал «Звезда».

Акция впервые прошла в Москве 22 июня 2015 года. За эти три года она приобрела всероссийский статус. В настоящее время «Красная гвоздика» охватывает больше 80 российских регионов. Сбор пожертвований продлится до 22 июня.

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